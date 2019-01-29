В Мексике проведут распродажу люксовых автомобилей правительства

Власти Мексики 23-24 февраля проведут ярмарку для продажи 263 бронированных или люксовых автомобилей, используемых предыдущим правительством страны, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Распродажа состоится на военной базе "Санта-Люсия", где должен быть построен новый аэропорт Мехико. Выручка, по словам Обрадора, должна составить около 100 миллионов песо (5,2 миллиона долларов), которые планируется направить на нужды Национальной гвардии.



Как отметил Обрадор, на торги будут выставлены в том числе бронированные автомобили марок Audi и BMW стоимостью до 6 миллионов песо (более 300 тысяч долларов), первоначальная цена которых на торгах составит 1,8 миллиона песо (95 тысяч долларов).

Там же 26 и 27 апреля будет проведена ярмарка для продажи имеющейся в распоряжении главы государства флотилии 76 самолетов и вертолетов.

Лопес Обрадор, первый президент левых взглядов, пришедший к власти в Мексике за последние десятилетия, с момента вступления в должность 1 декабря 2018 года отказался от использования шикарной резиденции "Сосны" в парке Чапультепек - отныне ее территория открыта для всех желающих. Перемещается президент либо на обычных пассажирских рейсах самолетов, либо по земле - на автомобиле, и даже на собственную инаугурацию он приехал на своей личной машине марки Volkswagen Jetta 2013 года (с механической коробкой).

