Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше

Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести. Об этом сообщает PAP со ссылкой на представительницу горнодобывающей компании KGHM Лидию Марчинковскую-Бартковяк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что под землей во время толчка находились 32 шахтера.

"14 человек пострадали, а девять - пропали", - рассказала Марчинковская-Бартковяк.

Подземный толчок оценивается в семь из десяти баллов по шкале горнодобывающей промышленности. Толчок произошел на глубине 770 м.