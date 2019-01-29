Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше
29 января 2019 22:04 119
Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести. Об этом сообщает PAP со ссылкой на представительницу горнодобывающей компании KGHM Лидию Марчинковскую-Бартковяк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что под землей во время толчка находились 32 шахтера.
"14 человек пострадали, а девять - пропали", - рассказала Марчинковская-Бартковяк.
Подземный толчок оценивается в семь из десяти баллов по шкале горнодобывающей промышленности. Толчок произошел на глубине 770 м.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!