Протесты в Судане: число погибших увеличилось до 30 человек
Число погибших в результате протестов в Судане увеличилось до 30 человек, сообщил журналистам глава комитета по надзору за расследованием событий в стране Амер Ахмад Ибрахим.
Ранее сообщалось о 24 погибших и более 200 пострадавших.
"Число погибших в последних протестах в стране увеличилось до 30 человек", - заявил Ибрахим.
Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара в центральной части страны. В ряде городов был введен режим чрезвычайного положения. Несмотря на применение силы против протестующих, демонстрации не утихают, а охватывают все больше городов и провинций.
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