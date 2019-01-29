Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован за потасовку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после титульного поединка против ирландца Конора Макгрегора, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение об отстранении было принято на заседании Атлетической комиссии штата Невада. Также россиянин должен будет выплатить штраф в размере $500 тыс.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.