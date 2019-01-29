На юго-востоке Ирана прогремели два взрыва

Два взрыва произошли в городе Захедан на юго-востоке Ирана, четыре человека получили ранения, сообщает агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Агентство отмечает, что в результате взрывов никто не погиб.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

