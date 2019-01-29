На юго-востоке Ирана прогремели два взрыва
29 января 2019 22:46 203
Два взрыва произошли в городе Захедан на юго-востоке Ирана, четыре человека получили ранения, сообщает агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Агентство отмечает, что в результате взрывов никто не погиб.
Дополнительных подробностей пока не приводится.
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