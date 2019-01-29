Конор Макгрегор отстранен за потасовку после боя с Хабибом Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегордисквалифицирован на шесть месяцев за потасовку после поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Решение было принято на заседании Атлетической комиссии штата Невада. Также боец оштрафован на $50 тыс.
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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