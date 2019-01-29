Хабиб Нурмагомедов высказался о дисквалификации

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал дисквалификацию на девять месяцев за потасовку после титульного поединка с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Политика навсегда", - написал россиянин в твиттере.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отстранить Нурмагомедова за потасовку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом за пределами октагона. Также боец должен будет выплатить штраф в размере $500 тыс.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выпрыгнул в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Дэнисом. Секундант Хабиба Тухугов и двоюродный брат бойца Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.