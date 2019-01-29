Снежное безумие во Франции: перекрыты дороги, сходят лавины

Францию продолжает засыпать снегопадами, вызванными зимним штормом "Габриэль", что сопровождается сопутствующими погодными проблемами, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, на юго-востоке Франции как минимум двоих лыжников накрыло лавиной приятелем в районе коммуны Сен-Кристоф-ан-Уазан. Тело одного спасатели уже нашли, поиски второго продолжаются.

В спасательной операции задействованы 10 сотрудников горного подразделения полиции, вертолеты и специально обученные собаки.

Кроме того, в столичном регионе Иль-де-Франс два департамента решили отменить школьный транспорт в течение 30 января. В связи с этим же было перекрыто движение ведущей в Париж по трассе 118.

Метеорологи прогнозируют, что местами скорость ветра будет достигать 80-95 км, что может привести к отключениям электроэнергии и сбоям в поездках. В пострадавших регионах ожидается до 15 см снега.

Затронет шторм также Бельгию, Нидерланды и Великобританию - там тоже ожидается дождь, переходящий в снег.