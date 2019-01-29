Турецкая армия завершила подготовку к операции в Сирии
29 января 2019 23:41 125
Вооруженные силы Турции завершили подготовку к проведению операции в Сирии.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Вооруженные силы Турции завершили подготовку к предстоящей операции в Сирии",- сказал он.
По словам главы оборонного ведомства, террористы должны немедленно покинуть сирийский город Манбидж, а управление территорией должно перейти местным жителям.
Комментируя информацию о том, что в районе Манбиджа и на восток от Евфрата террористы устанавливают заграждения и роют окопы, Акар заявил: "Это не должно вызывать беспокойства, террористы будут уничтожены Турцией, так же как это было во время операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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