Турецкая армия завершила подготовку к операции в Сирии

29 января 2019 23:41

Вооруженные силы Турции завершили подготовку к проведению операции в Сирии.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Вооруженные силы Турции завершили подготовку к предстоящей операции в Сирии",- сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, террористы должны немедленно покинуть сирийский город Манбидж, а управление территорией должно перейти местным жителям.

Комментируя информацию о том, что в районе Манбиджа и на восток от Евфрата террористы устанавливают заграждения и роют окопы, Акар заявил: "Это не должно вызывать беспокойства, террористы будут уничтожены Турцией, так же как это было во время операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

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