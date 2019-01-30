Британские депутаты отказались "перебирать" варианты Brexit

Британские парламентарии отвергли поправку, позволяющую им в ближайшие два месяца один за другим "перебирать" альтернативные варианты Brexit, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время парламентарии, пытаясь, как и правительство, выйти из тупика, рассматривают несколько поправок к внесенному премьером специальному техническому документу по Brexit, среди них есть и такие, которые способны повлиять на ход предстоящих переговоров Терезы Мэй с лидерами ЕС и развитие событий с Brexit в целом.



Данную поправку внес консерватор Доминик Грив. Поправка Грива предусматривала предоставление парламенту раз в неделю на протяжении февраля и марта возможности самим инициировать дебаты по Brexit, голосовать по различным вариантам, позволяющим избежать выхода из ЕС без соглашения. Вынесенные после таких дебатов решения, хотя правительство и не будет обязано им следовать, играли бы важную политическую роль. Так, парламентарии могли бы теоретически проголосовать за запрет Великобритании выходить из ЕС без соглашения, что могло бы поставить правительство в сложную ситуацию.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

