На аукционе в Нью-Йорке гравюра Дюрера ушла за $612 тыс.

Гравюра Альбрехта Дюрера (1471-1528) "Четыре всадника Апокалипсиса" продана во вторник в Нью-Йорке на аукционе Christie's за 612 тыс. долларов. Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, эта работа одного из мастеров западноевропейского Ренессанса была создана в 1497-1498 годах, хранилась в одном из частных собраний на Тихоокеанском побережье США и продана почти в два раза выше первоначальной оценки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За $492 тыс. ушла с молотка картина немецкого живописца периода раннего Возрождения Мартина Шонгауэра (1445-1491) "Успение Богородицы", созданный в 1470-1474 годах. Ранее эта гравюра принадлежала Карлу Фердинанду Фридриху фон Наглеру (1770-1846), прусскому генерал- почтмейстеру, создателю современной немецкой почтовой службы, у него она была приобретена для государственной коллекции Пруссии, а затем сменила нескольких владельцев.

Гравюра "Мадонна Айнзидельна" неизвестного немецкого художника ХV века, известного лишь по инициалам E. S., работавшего в 1450-1456 годах, продана на аукционе за $372 тыс. Айнзидельн - паломнический центр в Швейцарии - возник вокруг знаменитого бенедиктинского аббатства, основанного в 934 году. Первоначально эта работа, которую сотрудники аукционного дома оценили как "очень редкую", хранилась в личной коллекции герцога Альберта Казимира августа Саксонского (1738-1822), младшего сына польского короля Августа III.

Общая выручка аукциона, на котором были выставлены около 150 гравюр старых мастеров, составила $2,74 млн.