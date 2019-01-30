Страны «ядерной пятерки» отказались от итогового заявления в Пекине

Представители стран "ядерной пятерки" на встрече в Пекине отказались от согласования итогового совместного заявления, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он добавил, что это произошло на фоне углубления дефицита взаимного доверия между членами "ядерной пятерки".

"Положение настолько серьезное, что в этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления", - заявил Рябков.