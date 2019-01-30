В Шереметьево самолет столкнулся с телескопическим трапом
30 января 2019 07:11 129
Телескопический трап повредил самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что после посадки пассажиров Boeing 777-200 рейсом Москва - Пунта-Кана произошло повреждение фюзеляжа телетрапом.
После обнаружения повреждения пассажиры вернулись в терминал аэропорта.
В настоящее время технические службы готовят самолет к вылету.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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