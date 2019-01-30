В Шереметьево самолет столкнулся с телескопическим трапом

Телескопический трап повредил самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что после посадки пассажиров Boeing 777-200 рейсом Москва - Пунта-Кана произошло повреждение фюзеляжа телетрапом.

После обнаружения повреждения пассажиры вернулись в терминал аэропорта.

В настоящее время технические службы готовят самолет к вылету.