В Шереметьево самолет столкнулся с телескопическим трапом

30 января 2019 07:11

Телескопический трап повредил самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что после посадки пассажиров Boeing 777-200 рейсом Москва - Пунта-Кана произошло повреждение фюзеляжа телетрапом.

После обнаружения повреждения пассажиры вернулись в терминал аэропорта.

В настоящее время технические службы готовят самолет к вылету.

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