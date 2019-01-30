Избит звезда сериала «Империя»
30 января 2019 07:15 108
Звезда сериала "Империя" Джусси Смоллетт подвергся нападению неизвестных на улице, сообщает Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что на 36-летнего актера напали мужчины в лыжных масках, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления (актер - открытый гей - прим. ред.).
Они стали избивать Смоллетта, после чего накинули ему на шею веревку и попытались задушить.
Актера доставили в больницу, но в тот же день отпустили домой.
Полиция возбудила дело о преступлении на почве ненависти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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