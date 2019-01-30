На Гвинет Пэлтроу подали в суд
30 января 2019 07:21 109
На актрису Гвинет Пэлтроу подал в суд мужчина, в которого она врезалась, катаясь на лыжах на курорте в Юте, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в 2016 году.
72-летний Терри Сандерсон рассказал, что услышал "истерический крик", а затем почувствовал сильный удар и потерял сознание. Мужчина получил перелом ребер и сотрясение мозга.
Он заявил, что ему потребовалось три года, чтобы дойти до суда, так как до этого ему мешали проблемы со здоровьем.
Пресс-секретарь актрисы Хизер Уилсон в свою очередь заявила, что иск не имеет оснований.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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