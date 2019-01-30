Британский фунт снижается к доллару
30 января 2019 07:33 89
Британский фунт стерлингов снижается к доллару на 0,68% на фоне голосования по поправкам к проекту соглашения по Brexit в британском парламенте, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
К 00.13 мск курс фунта составлял 1,3073 доллара за фунт.
Во вторник вечером британский парламент дополнил двумя поправками правительственное предложение по "сделке" с ЕС. Одна из поправок предусматривает внесение изменений в текст соглашения о Brexit и, следовательно, возобновление переговоров с Брюсселем.
Как ожидается, консультации британского премьера Терезы Мэй с парламентариями по возобновлению переговоров с ЕС начнутся в среду.
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