Китайским пилотам запретили курить в кабине самолета

Пилотам в Китае запретили курить в кабине во время внутренних рейсов, сообщает Daily Mail.

Управление гражданской авиации Китая с 28 января 2019 года запретило летчикам китайских авиакомпаний курить в кабине пилотов. Для международных рейсов этот запрет действует уже более двадцати лет. Теперь он распространяется и на внутренние перелеты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кабина пилотов оставалась последним местом на борту, где летчики могли курить во время внутренних рейсов. Запрет на курение в салоне самолета был введен в октябре 2017 года, но отказаться от курения в кабине пилотов планировалось только через два года.

Решение ввести полный запрет на курение было принято после того, как на одном из рейсов из Гонконга в Далянь второй пилот по ошибке отключил систему кондиционирования воздуха, чтобы скрыть запах дыма от электронных сигарет. Это привело к снижению уровня кислорода в салоне, сработала система аварийного предупреждения, выпали кислородные маски, и пилоты должны были начать снижение. В итоге за десять минут лайнер снизился примерно на 7 600 метров - до высоты три тысячи метров.

