В Саудовской Аравии уволили более 120 чиновников
30 января 2019 07:49 8
Министерство Саудовской Аравии по делам муниципалитетов уволило 126 чиновников, обвиняемых в коррупции, сообщило ведомство в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В министерстве указали, что чиновники были уволены из подразделений в 15 городах, в том числе в Эр-Рияде и экономической столице королевства - Джидде.
Осенью 2017 года власти Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом начали массовую кампанию по борьбе с коррупцией, во время которой были задержаны сотни политиков, бизнесменов и членов королевской семьи, включая крупного международного инвестора принца Альвалида бен Талаля. Большинство из них через некоторое время вышли на свободу в обмен на сдачу государству части своих активов.
07:33 87
Британский фунт снижается к доллару
07:29 109
Названы самые безопасные страны мира
07:21 109
На Гвинет Пэлтроу подали в суд
07:15 108
Избит звезда сериала «Империя»
02:53
Как похудеть после 40
-
29 Янв. 11:15 28 944
-
29 Янв. 11:06 11 695
-
29 Янв. 12:28 7 586
-
29 Янв. 10:59 5 995
-
29 Янв. 12:21 5 567