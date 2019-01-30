На Филиппинах произошел взрыв в мечети

По меньшей мере два человека погибли и четыре получили ранения в результате срабатывания гранаты в здании мечети в городе Замбоанга на филиппинском острове Минданао. Об этом в среду сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, неизвестный бросил гранату в здание мечети, когда в нем находились мусульманские духовные лидеры. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья не поступало.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.