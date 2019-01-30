Космическим туристам в России для подготовки к полету понадобится один день

Российская компания "КосмоКурс", которая планирует с 2025 года заняться космическим туризмом, не будет проводить длительные тренировки перед суборбитальным полетом, сообщил ТАСС ее генеральный директор Павел Пушкин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В принципе подготовка для суборбитальных полетов не нужна. Это подготовка на уровне инструктажа, она занимает один день, скорее всего", - рассказал Пушкин.

По его словам, будущие космические туристы пройдут медицинский отбор (кто им будет заниматься, гендиректор "КосмоКурса" не уточнил). Он не допустит к полету людей с противопоказаниями, список которых невелик. "Для суборбитальных полетов особых противопоказаний нет. Они похожи на противопоказания против полетов на самолетах (нельзя после операции, потому что швы могут расползтись, нельзя, чтобы было отслоение сетчатки, чтобы перегрузки спокойно переносили)", - рассказал Пушкин.

По предлагаемой "КосмоКурсом" программе, экипаж совершит полет на высоту 200 км за 15 минут. При этом в невесомости туристы проведут пять минут: за это время, как рассказал Пушкин, они поднимутся с 60 км до 200 км и опустятся обратно.

Время подготовки к подобным суборбитальным полетам у иностранных конкурентов не будет сильно отличаться. Американская компания Blue Origin уже в 2019 году собирается запустить первых космических туристов на высоту 100 километров. Путешествие продлится 11 минут, а инструктаж займет два дня.

Похожая схема использовалась при суборбитальном полете собак Дезик и Цыган в 1951 году, который длился более 15 минут. За это время ракета поднялась на высоту 110 км, после чего спускаемая капсула опустилась на Землю, животные испытывали перегрузки почти 5 g. Стоит отметить, что пассажиры самолетов чаще всего при взлете испытывает перегрузки 1,5 g. Какие перегрузки будут испытывать российские или иностранные туристы, компании не уточняют.