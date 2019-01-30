Hyundai и Kia задумали новое семейство компактных кроссоверов

Hyundai и Kia рассматривают возможность выпуска двух компактных кроссоверов для европейского рынка. В модельных линейках марок новинки расположатся ниже Hyundai Kona и Kia Stonic, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам главного директора европейского подразделения Kia Эмилио Эррера, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но вероятность появление кроссовера меньшего размера, чем нынешний Stonic велика.

Идею создания маленького кроссовера разделяет коллега Эррера по концерну операционный директор Hyundai в Европе Томас Шмид. Он считает, что новый компактный кроссовер должен быть переднеприводным, "поскольку никому не нужен полный привод в этом сегменте".

В будущем новые компактные модели марок могут стать основой для нового сегмента кроссоверов начального уровня с длиной кузова до 4000 мм и заменят сити-кары. К сегменту компактных кроссоверов присматриваются и другие автопроизводители. Один такой автомобиль уже есть на рынке, но он относится к сегменту небольших внедорожников. Это полноприводный Suzuki Jimmy с рамным кузовом. К 2022 году Jeep выпустит новый кроссовер, более компактный, чем Renegade.