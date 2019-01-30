В России приостановлена работа более 300 торговых центров

Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России приостановлена после проверок пожарной безопасности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на заявление главного госинспектора России по пожарному надзору Рината Еникеева.

"Все торгово-развлекательные центры мы проверили. На сегодняшний день 315 торговых центров остаются остановленными собственниками, ведется работа по устранению недостатков", - рассказал Еникеев.

По его словам, больше всего это коснулось Тюмени, Новосибирска, Красноярского и Пермского краев, Татарстана.

Из основных нарушений Еникеев назвал проблемы с эвакуационными проходами и путями, неработоспособность систем.