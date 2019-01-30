В России приостановлена работа более 300 торговых центров

30 января 2019 09:00

Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России приостановлена после проверок пожарной безопасности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на заявление главного госинспектора России по пожарному надзору Рината Еникеева.

"Все торгово-развлекательные центры мы проверили. На сегодняшний день 315 торговых центров остаются остановленными собственниками, ведется работа по устранению недостатков", - рассказал Еникеев.

По его словам, больше всего это коснулось Тюмени, Новосибирска, Красноярского и Пермского краев, Татарстана.

Из основных нарушений Еникеев назвал проблемы с эвакуационными проходами и путями, неработоспособность систем.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az