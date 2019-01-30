Дело об экстрадиции финдиректора Huawei может растянуться на годы

Слушание дела об экстрадиции в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу может растянуться на месяцы и даже годы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила канадская газета The Globe and Mail.

"Я понятия не имею, говорим ли мы сейчас о месяцах или [процесс может растянуться] на годы. Сейчас это абсолютно неизвестно, со временем все станет яснее", - цитирует издание судью Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия Уильяма Эрка. Во вторник в суде, куда прибыла Мэн Ваньчжоу, он принял решение о продолжении слушаний 6 марта.

Канадский министр юстиции Дэвид Ламетти во вторник подтвердил, что Канада получила официальный запрос от США на выдачу Мэн Ваньчжоу. Теперь в течение 30 дней - до 1 марта - юристы министерства должны будут определить, продолжать ли дело об экстрадиции или нет. В случае принятия такого решения с 6 марта начнется судебный процесс по вопросу выдачи Мэн Ваньчжоу США. Если суд решит, что ее стоит экстрадировать, то точку в этом деле должен будет поставить глава Минюста Ламетти, который объявит окончательное решение о выдаче, после чего будут подготовлены соответствующие документы.

При этом, продолжает газета, Мэн Ваньчжоу может обжаловать решение Ламетти сначала в Апелляционном, а если потребуется, то и в Верховном суде Канады. Этот процесс также может растянуться на многие месяцы.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 46-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа до экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением и с определенными ограничениями по перемещению по городу.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона.