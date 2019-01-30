На российском карьере нашли редкий алмаз
30 января 2019 09:12 86
Алмаз весом более 190 карат добыли в Якутии. Драгоценный камень с желтоватым оттенком был найден на карьере Удачный. Специалисты в ближайшее время детально изучат алмаз и установят его рыночную стоимость. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, сообщает "Россия 24".
На месторождении отметили, находка редкая и крупнейшая за последние несколько лет. Сопоставимый по размеру камень был найден два с половиной года назад. Его масса тогда составила 207 карат.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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