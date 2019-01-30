Мощный торнадо переломал самолеты и искалечил пассажиров - ВИДЕО

Мощный торнадо перевернул автобус с туристами в аэропорту Антальи (Турция) и повредил несколько самолетов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, сообщает Daily Mail.

Пассажиры снимали происходящее из здания аэропорта и выложили ролик в сеть. По их словам, сильные порывы ветра перемещали самолеты, и несколько вылетов были задержаны из-за непогоды.

Губернатор региона Мунир Каралоглу сообщил, что один из автобусов с туристами, ожидавшими посадки, перевернулся, в результате чего 12 человек получили травмы.

Он также добавил, что шторм повредил два самолета, два микроавтобуса, несколько трапов и полицейский вертолет.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

