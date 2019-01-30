Мощный торнадо переломал самолеты и искалечил пассажиров - ВИДЕО

30 января 2019 11:08

Мощный торнадо перевернул автобус с туристами в аэропорту Антальи (Турция) и повредил несколько самолетов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, сообщает Daily Mail.

Пассажиры снимали происходящее из здания аэропорта и выложили ролик в сеть. По их словам, сильные порывы ветра перемещали самолеты, и несколько вылетов были задержаны из-за непогоды.

Губернатор региона Мунир Каралоглу сообщил, что один из автобусов с туристами, ожидавшими посадки, перевернулся, в результате чего 12 человек получили травмы.

Он также добавил, что шторм повредил два самолета, два микроавтобуса, несколько трапов и полицейский вертолет.

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Мощный торнадо переломал самолеты, искалечил пассажиров и попал на камеры

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