Замглавы правительства Афганистана отказался покинуть пост

Второй заместитель главы правительства Афганистана Хаджи Мохаммад Мохакик, которого президент республики Мохаммад Ашраф Гани на минувшей неделе отправил в отставку, отказался покидать свой пост. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующий указ главы государства был обнародован 24 января. Поводом для того решения послужила регистрация Мохакика на пост второго вице-президента в блоке Ханифа Атмара, экс-советника президента по вопросам национальной безопасности. В соответствии со статьей 44 закона о выборах Афганистана, перед выдвижением своих кандидатур в государственные органы свои посты обязаны покинуть советники президента, министры, их заместители и советники, губернаторы провинций, представители государственных силовых и судебных ведомств, а также служащие избиркомов.



"Пока Правительство национального единства существует, я остаюсь его членом в соответствии с соглашением", - заявил Мохакик, слова которого приводит телеканал Tolo News. Он напомнил, что присутствие главы исполнительной власти и его заместителей в системе государственного управления Афганистана обусловлено соглашением о Правительстве национального единства, которое было создано в стране после выборов 2014 года в целях преодоления политического кризиса в стране. Пост главы исполнительной власти страны занимает Абдулла Абдулла, ранее заявивший, как и действующий президент, о своем желании баллотироваться на пост главы государства.

Несмотря на то, что должность главы исполнительной власти, которая была специально создана в целях преодоления политического раскола в стране, не закреплена в конституции, президент принял решение отправить его второго заместителя в отставку.

Данный шаг уже вызвал неоднозначную реакцию в афганской политической среде. Пресс-служба Абдуллы Абдуллы заявила, что отставка Мохакика нарушает соглашение сторон о формировании Правительства национального единства и способна привести к дестабилизации обстановки в стране.

Политологи, в свою очередь, указывают на двойственность политики президента Ашрафа Гани. В частности, ранее первый заместитель главы правительства Мохаммад Хан присоединился к избирательному штабу главы государства, однако тот в ответ не отправил его в отставку, в отличие от Мохакика.

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