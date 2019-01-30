Армянских криминальных авторитетов не пропустили в Грузию

30 января 2019 12:20

На днях несколько армянских криминальных авторитетов попытались проехать в Россию через территорию Грузии, однако на армяно-грузинской границе грузинские пограничники запретили им въезжать на территорию страны, сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Жаманак".

Согласно сведениям газеты, армянские правоохранительные органы передали грузинским коллегам список армянских криминальных авторитетов и людей с криминальных прошлым. Сейчас грузинские пограничники, пользуясь этой базой данных, закрыли для людей из "черного списка" въезд в их страну.

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