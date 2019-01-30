В Турции задержали десятки пилотов ВВС
В рамках борьбы с террористическим движением "FETO" (движение Фетхуллаха Гюлена) в Анкаре задержаны 48 пилотов ВВС. Об этом, как передает Day.Az, в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что среди задержанных три полковника, четыре лейтенанта и четыре майора.
Согласно информации, все задержанные имели тесные связи с террористической организацией "FETO".
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением "FETO" из ВС Турции были уволены 15 153 человека.
По словам Акара, чистка в рядах ВС Турции продолжится.
Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
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