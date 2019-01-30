Российского сенатора арестовали прямо на заседании - ОБНОВЛЕНО

15:13

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который был задержан в зале заседаний Совфеда, обвиняют в целом ряде преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, передает Day.Az. В том числе Арашуков обвиняется в организации ОПГ. Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса России ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", - сказал источник.

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12:48

Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

Позже эту информацию подтвердили в СК.

Трансляцию для прессы прервали за пять минут до начала заседания, передаёт корреспондент РИА Новости. Входы на этажи оказались перекрыты.

Сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации в 2010 году преступной группировки, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью еще одному человеку.

Также его обвиняют в подделке документов, "на основании которых он стал сенатором от КЧР", добавил источник.

"Решение о том, чтобы задержать его прямо на заседании было принято, чтобы он не смог скрыться", - пояснил собеседник агенства.

В Совфеде единогласно приняли решение о лишении Арашукова неприкосновенности.

Следствие будет просить об аресте на три месяца на время расследования.

Что известно о задержанном

Рауфу Арашукову 32 года, он сын Рауля Арашукова - крупного бизнесмена, занятого в газовой отрасли.

В 22 года занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкессии. В 2008 году был помощником президента республики Бориса Эбзеева.

С 2010-го - депутат Народного собрания Карачаево-Черкессии, затем - первый заместитель директора филиала "Газпрома" в Пятигорске.

С 2011 года - первый заместитель председателя правительства республики. Тогда же возглавил "Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР".

Член Совета Федерации с 2016 года.

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