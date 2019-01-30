Мужчина разбил урной стекло алкомаркета и начал отмечать внутри помещения свой день рождения - ВИДЕО

30 января 2019 13:48

В ночь на 26 января подвыпивший житель города Волжский, которому только исполнилось 42 года, отправился в супермаркет, чтобы купить алкоголя. На месте повзрослевший на год мужчина увидел, что магазин закрыт. Он решил, что это не испортит ему праздник, взял стоявшую рядом с магазином урну и пробил ею себе вход. Однако он не подозревал, что из-за сработавшей сигнализации на место происшествия сразу же прибудут чоповцы, а позже и гаишники, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Мужчина разбил урной стекло алкомаркета и начал отмечать внутри помещения свой день рождения

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