Любовь к пицце принесла пенсионеру из США сотни тысяч долларов

Житель США, вышедший на пенсию семь лет назад, сорвал куш в лотерее благодаря любви к пицце. Об этом пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стивен Аллен (Steven Allen) из деревни Де Сото, штат Висконсин, отправился перекусить в любимую сетевую пиццерию Rocky Rococo. По дороге он зашел в продуктовый магазин и захватил пару лотерейных билетов SuperCash! с комбинацией чисел 17-18-20-26-27-31.

Затем он проверил результаты розыгрыша на официальном сайте. Пенсионер стал обладателем джекпота в размере 350 тысяч долларов. "Я увидел 17, 18 и 20. Числа продолжали совпадать, - вспоминает Аллен. - Я не мог осознать, что выиграл, поэтому перепроверял номера раз за разом. Я до сих пор не могу в это поверить".

По словам Аллена, "деньги пришлись как нельзя кстати", поскольку теперь пенсионер "не будет так сильно зависеть от помощи близких".

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