Опубликован трейлер фильма о полете американцев на Луну - ВИДЕО

30 января 2019 15:16

В сети появился трейлер документальной картины "Аполлон-11", который приурочен к 50-летию высадки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на Луну. Ролик появился на YouTube-канале NEON.

Этот фильм включает в себя пленочные записи, которые хранятся в Национальных архивах США.  Они демонстрируют как подготовку, так и саму миссию.

Лента продолжительностью в 93 минуты дебютировала на фестивале Sundance в США. О выходе ее в прокат пока информации нет, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

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Опубликован трейлер фильма о полете американцев на Луну

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