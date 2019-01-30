Мужчина упал в могилу на похоронах и опрокинул гроб - ВИДЕО

В Перу похороны прервало падение в могилу одного из участников церемонии. Об этом сообщает издание Metro.

Мужчина, стоявший на краю могилы, поскользнулся и упал в яму, когда туда опускали гроб. Он опрокинул его набок, испортил крышку, после чего сумел выбраться на поверхность.

В могилу спустились несколько человек, чтобы повернуть гроб и не дать покойнице выпасть из него. Они вытащили гроб из могилы, но по пути потеряли крышку, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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