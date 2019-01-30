Экстремальный трюк в горах едва не стоил горнолыжнику жизни - ВИДЕО

На видео попал момент падения, когда молодой человек, совершив прыжок с невероятной высоты с практически отвесной скалы, не устоял на ногах. Перевернувшись несколько раз уже на снегу, он пришел в себя и показал большой палец оператору в знак того, что с ним все в порядке, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.

Ролик снят в горах Калифорнии, США. Автор признался, что для выполнения трюка важны несколько условий - снежный покров, скорость разгона и время. Далеко не всем удастся повторить опасный прыжок.

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