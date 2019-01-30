Сильный снегопад во Франции оставил без света десятки тысяч домов

Снежный шторм "Габриэль", прошедший по Франции, оставил без света 41 тысячу домохозяйств. Об этом говорится в сообщении французской компании электроснабжения Enedis, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за прошедшего по Франции снежного шторма "Габриэль", по данным на 09.00 (по местному времени), без электричества осталась 41 тысяча домохозяйств. Наши сотрудники мобилизованы на местах, почти полное восстановление энергоснабжения в затронутых регионах ожидается к вечеру", - говорится в сообщении компании в сети Twitter.



"Габриэль" бушевал во Франции в ночь на среду. Шторм сопровождался сильным ветром, скорость порывов которого в некоторых регионах превышала отметку в 110 км/ч. Высота снежного покрова достигала порой 10 сантиметров.

Согласно сообщению французской метеослужбы Meteo France, "Габриэль" покинул страну, направившись в сторону Германии.

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