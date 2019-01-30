Путин и Эрдоган встретятся в театре

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены открыть перекрестный Год культуры и туризма двух стран в Большом театре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, о встрече Путина и Эрдогана сообщил в среду турецкий замминистра культуры и туризма Ахмет Халук Дурсун. По его словам, мероприятие намечено на 8 апреля в Большом театре. "На нем будут присутствовать лидеры России и Турции", - сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран обсуждали встречу на переговорах 23 января.

Москва и Анкара ранее объявили 2019 год перекрестным Годом культуры и туризма России и Турции.

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