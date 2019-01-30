В США мать случайно отдала заначку сына вместе с хламом

Жительница американского штата Джорджия Линдси Прейс (Lindsey Preiss) случайно отдала в магазин подержанных вещей старую кружку сына, в которой лежали тысячи долларов. Об этом сообщает издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несколько недель назад на выходных женщина убиралась и решила разобрать шкаф со старым хламом. В одной из коробок она обнаружила детскую походную кружку сына с изображением Микки-Мауса. Прейс не стала заглядывать внутрь, сочла купленную около 20 лет назад вещь ненужной и пожертвовала ее в магазин подержанных вещей некоммерческой организации Goodwill Industries, которая помогает бездомным.

В четверг, 24 января, к ней в гости приехал 27-летний сын Девон Силви (Devon Silvey) и принялся искать повсюду кружку. Когда он узнал о поступке матери, у него началась паника, так как хранил в ней 6,5 тысяч долларов, полученных от продажи старого автомобиля. Американец недавно нашел новую работу, и ему не хватало времени отнести деньги в банк.

"Она думала, что я расстроился из-за пропажи кружки. Что ж, по ней я тоже скучаю, но больше - по ее важному содержимому", - признался журналистам Силви. Прейс же заявила, что чувствует себя "самой ужасной матерью на свете".

Женщина обратилась в магазин, но сотрудники не смогли обнаружить кружку. По их словам, ее, скорее всего, уже продали, не проверяя содержимое. Прейс попросила потенциальных покупателей "сделать правильный выбор и вернуть кружку владельцу".

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