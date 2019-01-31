В ЕС отказались пересматривать соглашение по Brexit

31 января 2019 00:55

Глава Евросоюза Дональд Туск заявил, что в ЕС не будут пересматривать достигнутое в ноябре 2018 года соглашение между Брюсселем и Лондоном по Brexit, передает Reuters.

"Соглашение о выходе не подлежит пересмотру. Вчера мы выяснили, чего Великобритания не хочет. Но мы до сих пор не знаем, чего она хочет", - поделился Туск.

Отмечается, что такое сообщение от имени Евросоюза Туск отправил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az