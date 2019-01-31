В ЕС отказались пересматривать соглашение по Brexit
31 января 2019 00:55 176
Глава Евросоюза Дональд Туск заявил, что в ЕС не будут пересматривать достигнутое в ноябре 2018 года соглашение между Брюсселем и Лондоном по Brexit, передает Reuters.
"Соглашение о выходе не подлежит пересмотру. Вчера мы выяснили, чего Великобритания не хочет. Но мы до сих пор не знаем, чего она хочет", - поделился Туск.
Отмечается, что такое сообщение от имени Евросоюза Туск отправил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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