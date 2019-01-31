Британцы готовятся к самой холодной зимней ночи
Ночь на четверг в Великобритании может стать самой холодной за всю зиму, предупредило британское метеобюро, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На данный момент самая низкая отметка, до которой зимой 2018-2019 года опускался столбик термометра - минус 10,8 градуса, и этот рекорд может быть теперь побит. Самые суровые, по британским меркам, морозы отмечены в Шотландии, Северной Ирландии и в северной Англии, так что именно здесь ночью будет холодней всего.
В четверг в этих регионах были закрыты многие школы, и многие не будут работать и в четверг: в британских газетах сейчас немало фотографий детей, играющих в неожиданный выходной день в непривычном для них снегу.
Сказываются холода и на работе аэропортов: и в Манчестере, и в Ливерпуле десятки рейсов в среду задерживались из-за того, что сотрудники аэропортов не успевали очищать взлетно-посадочные полосы от снега и льда.
Как и всегда бывает в таких случаях, резко возросло количество ДТП: британцы из-за мягкого климата почти никогда не меняют шины своих автомобилей на зимние, что сказывается на ситуации, подобной сегодняшней.
Заморозки охватили всю территорию страны: в столице в четверг было минус 3, но снег в Лондоне, вопреки ожиданиям, пока не выпал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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