Взрыв в гостинице в Китае унес жизни 2 человек

На северо-востоке Китая неизвестный устроил взрыв в одном из отелей города Дуннин. В результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По предварительным данным следствия, ЧП квалифицируется как уголовное преступление, передает РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемого - 57-летнего мужчины. О мотивах злоумышленника пока не сообщается.