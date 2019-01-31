Взрыв в гостинице в Китае унес жизни 2 человек

31 января 2019 09:17

На северо-востоке Китая неизвестный устроил взрыв в одном из отелей города Дуннин. В результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По предварительным данным следствия, ЧП квалифицируется как уголовное преступление, передает РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемого - 57-летнего мужчины. О мотивах злоумышленника пока не сообщается.

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