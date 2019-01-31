Срочно: Страшная авария в Стамбуле, есть погибшие и раненые
31 января 2019 08:53 381
В Стамбуле произошло ДТП. Водитель пассажирского автобуса по невыясненной причине потерял контроль, в результате чего автобус перевернулся, как передает Trend сообщают турецкие СМИ.
К месту происшествия прибыли полиция и спасатели.
Двое погибли в результате происшествия, трое находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что автобус был обследован на месте происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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