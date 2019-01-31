Мексика прекратила войну с наркомафией

Мексика прекращает "войну" против наркомафии и хочет мира. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, правительство концентрируется на снижении числа убийств, грабежей и похищений людей и не считает своей главной функцией поимку лидеров картелей. Президент добавил, что задержание главарей - это больше не стратегия оперативников.

Войну с преступностью в 2006 году объявил Фелипе Кальдероне, занимавший на тот момент пост президента Мексики. Для операций против наркомафии он привлек армейские части, реформировал полицию и объявил охоту на главарей преступного мира. Преемник Кальдероне Энрике Пенья Ньето продолжил войну. При нем были ликвидированы и арестованы знаменитые наркобароны, в том числе главы картеля "Синалоа" Хоакин Гусман, также известного как Эль Чапо (Коротышка).

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