Умер актер из «Терминатора»
31 января 2019 11:11 92
В США на 91 году жизни скончался американский актер Дик Миллер, наиболее известный по ролям в "Терминаторе" и "Гремлинах". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что Миллер снялся более чем в 175 фильмах и появился на телевидении около 2 тыс. раз.
Согласно имеющейся информации, он умер 30 января. Смерть наступила из-за естественных причин. Актер находился в Толука-Лейке в окружении своих близких.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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