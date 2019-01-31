Умер актер из «Терминатора»

В США на 91 году жизни скончался американский актер Дик Миллер, наиболее известный по ролям в "Терминаторе" и "Гремлинах". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Миллер снялся более чем в 175 фильмах и появился на телевидении около 2 тыс. раз.

Согласно имеющейся информации, он умер 30 января. Смерть наступила из-за естественных причин. Актер находился в Толука-Лейке в окружении своих близких.