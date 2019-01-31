В Стамбуле изъяли почти тонну героина

31 января 2019 11:17

В Стамбуле конфискованы 850 килограммов героина. Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что крупная партия героина была конфискована в ходе спецоперации, проведенной полицией Стамбула.

В рамках операции задержаны два человека, имена которых не разглашаются.

О других деталях операции не сообщается.

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