Жертвами аномальных морозов в США стали 7 человек - ВИДЕО

Терпящие бедствие регионы охватила череда коммунальных аварий: трубы теплоснабжения взрываются под давлением, а высоковольтные провода крошатся от низкой температуры.

По меньшей мере 7 человек стали жертвами небывалых морозов в США. В связи с аномальными холодами на всем Среднем Западе - от Северной и Южной Дакоты до штата Мэн - введено чрезвычайное положение, отменены занятия в школах, не работают государственные учреждения, закрыты аэропорты, железнодорожные вокзалы, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Температура воздуха опустилась до минус 30, которые из-за пронизывающего ветра ощущаются как все минус 55. Города охватила череда коммунальных аварий: трубы теплоснабжения взрываются под давлением, а высоковольтные провода крошатся от низкой температуры.

Чтобы хоть немного согреться, жители плотно заделывают все щели в дверях и окнах и стараются не выходить на улицу. Сильное обморожение при такой погоде можно получить всего минут за 10.

По словам синоптиков, это только начало. Уже в ближайшее время температура воздуха в Чикаго, Детройте и других городах опустится ниже 40.

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