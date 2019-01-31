Турция будет поощрять сдачу пластиковых бутылок льготами

В Турции будут приняты меры для организации сбора пластиковых и стеклянных бутылок с целью защиты окружающей среды, сказал министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам министра, граждан Турции будут поощрять, чтобы сдавали стеклянные и пластиковые бутылки.

"Участвующим в утилизации пластиковых и стеклянных бутылок гражданам, будут предоставлены бесплатные контуры для мобильных операторов, а также они получат льготы на проезд в общественном транспорте", - сказал Курум.

Министр также отметил, что данная система будет применяться с 2021 года.

Напомним, что ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум сказал, что с 2019 года полиэтиленовые пакеты в Турции станут платными. По словам министра, данное решение было принято в связи с необходимостью защиты окружающей среды.

Курум также отметил, что ежегодно каждый гражданин Турции использует примерно 440 полиэтиленовых пакетов. "К 2025 году Турция намерена снизить использование полиэтиленовых пакетов до 40 штук на человека в год", - сказал министр.

По словам министра, использование полиэтиленовых пакетов наносит большой вред окружающей среде.

Отметим, что с 1 января 2019 года полиэтиленовые пакеты в турецких магазинах стали платными.

Стоимость одного полиэтиленового пакета составляет 0,25 лир.

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