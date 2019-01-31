Узкий тоннель, ведущий к банку, обнаружили полицейские в США - ВИДЕО

Сотрудники ФБР оцепили участок трассы и прилегающую к банку территорию после обнаружения 15-метрового тоннеля, ведущего к кредитному учреждению в городе Пемброк-Пайнс (штат Флорида, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Узкий лаз был обнаружен случайно. Один из участников дорожного движения увидел провал грунта на магистрали и оповестил городские службы, представители которых рассекретили коварный замысел неизвестных копателей.

Сотрудники ФБР обнаружили начало тоннеля в лесистой местности, в 15 метрах от банка. В узком проходе были найдены грязные ботинки, лестница, табуретка, инструменты для копания и генератор.

Сотрудники банка, не подозревающие о готовившемся ограблении, заявили, что копателей ждало разочарование в конце их пути, так как кредитное учреждение находится под круглосуточной охраной.

Офицеры ФБР предложили ответственным за несанкционированные раскопки людям добровольно явиться для беседы.

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