Турция провела очередную военную операцию в Ираке
31 января 2019 14:23 75
ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Генштаб ВС Турции, передает Day.Az.
В сообщении Генштаба отмечается, что операции по ликвидации террористов проводились в районах Зап и Мэтина.
В сообщении отмечается, что антитеррористические меры будут продолжены.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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