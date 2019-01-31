Турция провела очередную военную операцию в Ираке

ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Генштаб ВС Турции, передает Day.Az.

В сообщении Генштаба отмечается, что операции по ликвидации террористов проводились в районах Зап и Мэтина.

В сообщении отмечается, что антитеррористические меры будут продолжены.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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