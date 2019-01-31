«Человек-паук» покорил 47-этажное здание без страховки - ВИДЕО

Французский скалолаз Ален Робер, которого называют "человек-паук" за экстремальные подъемы без снаряжения и страховки, взобрался на 47-этажное здание в столице Филиппин Маниле, передает Day.Az со ссылкой на facenews.ua.

На Филиппинах экстремал без страховки залез на 47-этажную башню

Во вторник, 29 января, 56-летний скалолаз поднялся на башню GT International Tower без специального снаряжения.

"Это мой путь, это мой образ жизни. Для меня это так же важно, как есть, спать. Мне это нужно. Это помогает мне жить", - сказал он журналистам после завершения восхождения.

Полиция была не в восторге от трюка Робера и взяла его под стражу, как только он достиг земли после двухчасового подъема вверх и вниз по зданию. Его держали по обвинению в общественных беспорядках.

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