На камеры сняли ужасающее ДТП со взрывом, виновник которого чудом выжил - ВИДЕО
18-летний Сэм Лашанс из Манчестера, штат Нью-Гэмпшир, устроил страшную аварию с участием грузовика, сообщает CBS Boston. Парень, находившийся за рулём джипа, вылетел на встречку и врезался прямо в топливный бак фуры, которая двигалась по своей полосе.
Происходящее зафиксировал видеорегистратор, установленный на автомобиле Марка Крамера. Мужчина, который путешествовал вместе с сыном, рассказывает, что даже не успел отреагировать на движение Лашанса, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
"Когда я понял, что не смогу вырулить влево или вправо и остаётся только ехать прямо, я закричал: "Господи, помоги мне!"
К счастью, ни Крамер, ни его сын не пострадали, хотя их машина и оказалась разбита. Водитель грузовика также отделался лёгким испугом. А вот Сэму Лашансу повезло значительно меньше: несмотря на помощь свидетелей аварии, парень успел сильно обгореть. Подросток был доставлен в больницу без сознания и с ожогами второй и третьей степеней. Впрочем, врачи дают оптимистичные прогнозы.
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